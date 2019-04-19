«Трактор, который не тонет»: Внедорожные возможности «заряженного» ВАЗ-2110 восхитили блогера

Несмотря на то, что «Десятка» оказалась подготовлена к тяжелым дорожным условиям, такой прыти от неё не ожидал никто.

На своём канале «Близнецы Twins», блогер рассказал, что приехал на небольшой трофи-рейд, участие в котором, помимо «заряженного» ВАЗ-2110 приняло несколько багги, УАЗ «Хантер», а также модифицированный Suzuki Escudo. «Десятку» изменили до неузнаваемости, оснастив её пневмоподвеской, усиленным кузовом, увеличенным клиренсом, а также – убрав у неё «раздатку». Её функции объединила в себе механическая коробка передач.

По словам создателей необычного «внедорожника» из ВАЗ-2110, её неоспоримыми плюсами являются простота и дешевизна, а также феноменальная универсальность и проходимость. При этом надежность «Десятки» находится на приличном уровне: «Все узлы и детали – заводские, проверенные временем».

В ходе внедорожного заезда, отечественному автомобилю довелось преодолеть длинное и глубокое болото, и к искреннему восхищению обзорщика, со своей задачей ВАЗ-2110 справился на все 100 процентов. Компактный «внедорожник» без особых проблем пронёсся по глубоким участкам, даже не забуксовав, что вызвало овации многочисленной публики, собравшейся на просмотр трофи-рейда: «Болотозавр или же трактор, который не тонет».