Самые быстропродаваемые авто с пробегом назвали эксперты

Не секрет, что покупателей быстрее всего находят самые популярные бренды и модели авто. Однако на скорость перепродажи влияет гораздо больше факторов, чем может показаться на первый взгляд.

Прежде всего покупатель подержанной машины смотрит на то, насколько адекватна её цена среди похожих предложений. Также на выбор потребителей влияют год выпуска, пробег и состояние автомобиля.

Согласно исследованию аналитиков портала «Авто.ру», среди автомобилей с ценником до 300 000 рублей быстрее всего продаётся Hyundai Solaris. В среднем объявление о реализации такого авто «висит» всего 16 дней. У Chevrolet Cruze и LADA Largus этот показатель немного больше – 17 и 23 дня соответственно.

Стоит понимать, что Hyundai Solaris и Chevrolet Cruze популярны среди сервисов такси, а «Ларгус» часто эксплуатируют в корпоративных парках, поэтому такие машины от «частников» разлетаются как горячие пирожки.

В ценовом сегменте от 300 000 до 500 000 рублей по скорости продаж лидирует Ravon R2, который находит нового владельца в среднем за 20 дней. На втором месте оказался Nissan Juke с результатом в 25 дней. Далее следует более «свежий» Hyundai Solaris, обладатели которого ждут покупателя около 28 дней.

Среди более дорогих машин, оценённых в 500 000-800 000 рублей, быстрее других (примерно за месяц) «уходят» Volvo XC60, Kia Rio и Hyundai Solaris. Что касается ценового диапазона 800 000-1 500 000 рублей, здесь лидерами являются BMW 4-Series, Hyundai Creta и Infiniti JX, которые можно перепродать за 32 дня.