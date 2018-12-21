Он существует: Porsche 718 в восхищающем цвете сфотографировали в Воронеже

Сегодня, 17:11 \\ Авто/Мото

Диковинка пришлась по вкусу пользователям сети.

Для автомобиля Porsсhe 718 Cayman S традиционными считаются черный и желтый цвета – их действительно больше всего. Однако авто доступно в ряде цветовых вариантов, среди которых белый, бежевый (кофе с молоком), сапфировый синий и лазурно-голубой. Последние варианты смотрятся особенно ярко и необычно, только подчеркивая уникальность и престиж немецкого авто.

В то же время, Porsсhe Cayman S в голубом цвете, замеченный в Воронеже, одним своим видом произвел настоящий фурор: «Давно пора было добавить красок», «Отлично смотрится», «Крутая машина в интересном ярком цвете», «Необычно», - делятся впечатлениями пользователи сети, глядя на фотографии голубого «Каймана».

Между тем, московский автосалон Porsсhe предлагает к заказу модель 718 в отличном от черного и желтого цвете, например, в ярком небесно-голубом.

Напомним, что под капотом у «Каймана» расположена 2,5-литровая «турбочетверка» с непосредственным впрыском, развивающая мощность до 350 «лошадей». Автомобиль до первой «сотни» разгоняется за 4,2 секунды, а предел скорости по «паспорту» составляет 285 км/ч. Стоимость базовой комплектации в России стартует от 4,8 миллиона рублей.

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