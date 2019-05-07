ТОП-5 лучших седанов за 750 000 рублей назвал автоподборщик

Автомобили в кузове седан привычные для всех автомобилистов и до сих пор пользуются популярностью. Автоподборщик Дмитрий Рогов назвал ТОП-5 лучших подержанных седанов за 750 000 рублей.

Пятую строчку подготовленного рейтинга занимает Infinity G35, обладающая привлекательным внешним обликом и завидной быстроходностью, но при этом автомобиль непрактичен из-за маленького багажника и прожорливого мотора. Четвертую позицию получил Opel Insignia, который рекомендуется покупать в комплектации Business Edition с 2-литровым турбодизелем, АКПП, кожаным салоном и системами подогревов.

ТОП-3 закрывает Toyota Avensis третьей генерации, славящийся своей надежностью, но при этом его очень тяжело найти на российской «вторичке». Эксперт отметил, что «Авенсис» необходимо тщательно проверять на предмет скрученного пробега.

Второе место получил Ford Mondeo четвертого поколения, которые можно найти на рынке подержанных автомобилей в хорошем состоянии и «жирной» комплектации. Блогер рекомендует покупать «Мондео» с 2,3-литровым атмосферным двигателем либо с 2-литровым дизелем и АКПП.

Возглавил рейтинг японский седан Mazda 6 с 2-литровым двигателем и АКПП, но при этом ее тяжело найти в хорошем состоянии. Автомобиль отличается симпатичным дизайном и практичностью.