«Живее всех живых»: Что нужно знать о подержанном Volvo S80 рассказал эксперт

Сегодня, 15:18 \\ Авто/Мото

Шведский премиум-седан достаточно надежен и привлекателен, что позволяет ему стать бестселлером среди российских автолюбителей.

Часто россияне хотят приобрести на «вторичке» простой и надежный автомобиль, звание которого заслуживает Volvo S80. Ведущий канала «Авто Плюс» на YouTube раскрыл, что нужно знать о подержанном шведском седане.

Интересно, что Volvo S80 выпускался с 2006 по 2016 год. Вполне «живые» экземпляры «шведа» легко можно найти на вторичном рынке по цене от 400 000 рублей. Шведский седан характеризуется качественной сборкой, добротной окраской и отличными материалами, потому автомобиль фактически не стареет. Одним из самых несущественных недостатков Volvo S80 выступает мягкие колпачки фар, из-за чего фонари запотевают. И еще одним недочетом шведского седана считаются сколы, образовавшиеся на колесных арках.

Под капотом Volvo S80 разместились 5-цилиндровые бензиновые турбодвигатели, обладающие ресурсом до 500 000 км, а турбины хватит на весь срок службы агрегата, но при этом необходимо постоянно следить за состоянием ременных приводов. Помимо того, шведский седан комплектуется 6-цилиндровыми агрегатами, которые несмотря на свою «прожорливость», характеризуется надежностью –срок службы цепи ГРМ составляет 300 000 км.

Двигатели на Volvo S80 работают вместе с обычным АКПП, к которой нет фактически никаких претензий. После 40 000 – 60 000 км в коробке передач необходимо менять масло, а без «капиталки» трансмиссия сможет выдержать больше 250 000 км. Блогер отметил, что Volvo S80 со «вторички» может составить достойную конкуренцию немецким премиальным автомобилям в плане надежности и практичности. «Живее всех живых», - так оценил шведский седан с пробегом эксперт.

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Автор - Михаил Соболев
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