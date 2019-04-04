«Брать такую же я бы не стал»: Владелец Hyundai Solaris поменялся автомобилем с владельцем LADA Vesta

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

Владельцы популярных в России LADA Vesta и Hyundai Solaris решили поменяться машинами на время одной поездки и сравнить их между собой – один из них сделал неожиданный вывод.

Своими впечатлениями они поделились на канале Arena Auto, передает информационное агентство VladTime. Владелец «Весты» с 1,8-литровым мотором и пробегом 10 тысяч км первым прокатился на «корейце» с двигателем 1.6 и более солидным пробегом – 118 000 км.

По его мнению, LADA Vesta более просторная, чем Hyundai Solaris, более динамичная и лучше себя проявляет «на низах». Оснащение у нее тоже не хуже, чем у «Соляриса», который в средней комплектации может похвастаться перед «Вестой» лишь наличием обогрева руля. А вот коробка передач в сравнении проигрывает – «Весте» нужна 6-я передача.

Владелец же Hyundai Solaris, пересев на LADA Vesta, сообщил, что места у нее действительно больше, особенно для людей более полной комплекции. Рулежка у нее тоже более чувствительная, подлокотник более удобный, мотор тяговитый. Он отметил, что его Solaris начинает «тупить», пока двигатель 1.6 не наберет 2000 оборотов. Отдельно он похвалил центральный тоннель «Весты», расположение элементов которого ему показалось более комфортным в плане эргономики.

Владелец «Весты» отметил, что за приблизительно одинаковую цену LADA Vesta – лучшая в сегменте, но с комплектацией «Соляриса» за 1,2 миллиона уже не может потягаться. С другой стороны, за эту цену можно найти автомобиль и получше «корейца».

А хозяин Hyundai Solaris добавил, что уже хорошо изучил, на что способна его машина, и будет готов с ней попрощаться: «Продавать ее и брать такую же я бы не стал». Причем в качестве следующего авто он присматривается к LADA Vesta SW Cross.

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Автор - Марина Кравченко
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