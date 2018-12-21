«Прокачать до Audi»: Новый Volkswagen Touareg можно сделать не хуже Q7

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Даже у владельцев недорогих моделей Volkswagen и Skoda есть возможность, о которой многие из них не подозревают, а именно обзавестись современными дорожными ассистентами, как у премиальных Audi.

В новом поколении Volkswagen Touareg можно увидеть стремление немецкой компании превратить эту модель в более дорогую и люксовую, пишет информационное агентство VladTime. Так, хотя «Туарег» несколько потерял в проходимости, он обзавёлся цифровой панелью Innovision Cockpit. Машина предлагается с такими опциями как система ночного видения, ассистент движения в пробках, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

С одной стороны, это помогло модели стать сильным конкурентом для BMW и Mercedes, а с другой – создало внутреннюю конкуренцию с Audi Q7. Именно поэтому Volkswagen пришлось «урезать» список оснащения Touareg. Так, для этого внедорожника недоступны система удержания полосы на скорости менее 60 км/ч, функция распознавания дорожных знаков и помощник аварийной остановки, который помогает предотвратить ДТП, например, если водитель уснул за рулем.

Однако существуют компании, предлагающие «прокачать до Audi» автомобили концерна VAG. При помощи специального оборудования эксперты могут активировать все упомянутые ранее функции на Volkswagen Touareg. Кроме того, такую услугу может получить хозяин Skoda Octavia, Kodiaq или любой другой модели чешской марки.

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Автор - Алина Руднева
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