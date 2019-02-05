«Можно брать, но только не с DSG»: Что нужно знать при покупке подержанного Volkswagen Jetta - эксперты

Сегодня, 13:08 \\ Авто/Мото

Немецкий седан славится своей надежностью, но он тоже не застрахован от недостатков.

Volkswagen Jetta неплохо себя зарекомендовал на российском рынке, но и этот автомобиль не лишен проблем. Ведущие канала «АВТО БУ» на YouTube озвучили, что необходимо знать при покупке немецкого седана со «вторички».

Под капотом «Джетты» разместились 1,4-литровый турбодвигатель с производительностью 140 лошадиных сил, атмосферный мотор объемом 1,6 литра с мощностью 102 «лошадки» и 2-литровый 150-сильный агрегат. Они работают в паре с роботизированной КПП от DSG, АКПП и МКПП.

1,6-литровый «атмосферник», которым комплектуется Volkswagen Jetta, отличается неприхотливостью, простотой и надежностью, но при этом у него наблюдается низкая динамика и большой расход топлива. После 80 000 км стоит внимательно осмотреть ролик натяжного ремня ГРМ. Самой быстрой установкой среди моторной линейки «Джетты» блогеры назвали 2-литровый двигатель, удививший своей надежностью. Этот агрегат работает в связке с «механикой» - это самое надежное сочетание в Volkswagen Jetta.

Наиболее надежными трансмиссиями подержанного немецкого седана считаются механические КПП – они сохраняют работоспособность, даже если забыть поменять масло раз в 60 000 км. Точно такой же надежностью отличаются и АКПП. Что касается «робота» DSG, то Volkswagen Jetta с ним лучше обойти стороной. «Можно брать, но только не с DSG».

Лакокрасочное покрытие на «немце» отличается завидной стойкостью, а хромированные элементы начинают облезать через 4 года эксплуатации. Подвеска на «Джетте» тоже очень надежна и неприхотлива, и ремонтировать практически не придется.

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Автор - Михаил Соболев
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