«Все хорошо, все классно»: Впечатления от Mazda CX-5 записал блогер

Сегодня, 12:14 \\ Авто/Мото

Японский кроссовер оценили в сети.

Далеко не каждому может понравиться Mazda CX-5, но при этом этот автомобиль обладает привлекательным внешним обликом и надежностью. Ведущий YouTube-канала «VsyakoRazno» записал впечатления о японском кроссовере.

Рассматриваемый кроссовер представлен в комплектации Executive, что предусматривает наличие линзованных фар, передних парктроников, противотуманных осветителей и массивной радиаторной решетки. Под капот Mazda CX-5 получила 2-литровый двигатель с производительностью 150 лошадиных сил, работающий в тандеме с 6-позиционной АКПП и системой полного привода. За японский кроссовер в топовой версии Executive придется выложить 2 380 000 рублей.

Помимо того, блогера на Mazda CX-5 привлек защитный обвес, выполненный из неокрашенного пластика, а наличие хромированной окантовки зеркал не может не радовать. Также, автомобиль обзавелся 19-дюймовыми колесными дисками. Оформление салона Mazda CX-5 состоит из комбинации светлой и темной кожи, что тоже приятно поразила обозревателя. Помимо того, блогеру очень понравилось наличие электрических стеклоподъемников, механизма электроскладывания зеркал, электрорегулировок сидений, кожаного руля с возможность его регулировки в двух плоскостях, климат-контроля, подогрева сидений и системы автозапуска.

На задних сиденьях японского кроссовера хватает места, чтобы пассажиры могли комфортно расположиться. Помимо того, для них предусмотрены подогрев кресел, подстаканники и 12-вольтовая розетка. Также сиденья заднего ряда обладают способностью превращаться в ровный пол, что увеличивает полезное пространство и без того большого багажного отсека. «Все хорошо, все классно», - так похвалил автомобиль автор видео.

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Автор - Михаил Соболев
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