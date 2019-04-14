Сильно надежным его не назовешь: Нюансы покупки KIA Cerato со «вторички» раскрыл эксперт

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Корейский подержанный седан не стал эталоном надежности, но при этом пользуется популярностью.

KIA Cerato неплохо зарекомендовал себя на российском рынке, но при этом он не лишен недостатков, о которых не стоит забывать. Ведущий канала «АВТО БУ» раскрыл все нюансы покупки корейского седана со «вторички».

Второе поколение KIA Cerato вышло на отечественный рынок в 2009 году. Автомобиль обратил на себя внимание внешностью, дешевизной обслуживания и простотой, но при этом сильно надежным его не назовешь.

Что касается надежности, то она начала «хромать» с момента появления на «Церато» 6-позиционной АКПП, у которой может выходить из строя гидроблок – это приводит к «перескакиванию» передач при торможении. Также не все хорошо и с МКПП – к 100 000 км ломались муфты синхронизатора, который отвечает за блокировку колец третьей ступени.

Самым надежным агрегатом, которым оснащается подержанный KIA Cerato II, блогер считает 2-литровый мотор с отдачей 156 лошадиных сил, выдерживающий 350 000 км и чувствительный к качеству топлива. При покупке «Церато» с пробегом с 1,6-литровым 126-сильным двигателем нужно быть осторожнее, так при пробеге в 50 000 км появляются задиры цилиндров и повреждается дроссельная заслонка. После 30 000 км придется покупать новые поршневые кольца из-за попадания пыли в цилиндры.

Если говорить о лакокрасочном покрытии на KIA Cerato, то оно не отличается высоким качеством, но металл неплохо сопротивляется коррозии. Также при езде скрипит пластик, которым обшита передняя панель.

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Автор - Михаил Соболев
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