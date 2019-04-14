Сильно надежным его не назовешь: Нюансы покупки KIA Cerato со «вторички» раскрыл эксперт

Корейский подержанный седан не стал эталоном надежности, но при этом пользуется популярностью.

KIA Cerato неплохо зарекомендовал себя на российском рынке, но при этом он не лишен недостатков, о которых не стоит забывать. Ведущий канала «АВТО БУ» раскрыл все нюансы покупки корейского седана со «вторички».

Второе поколение KIA Cerato вышло на отечественный рынок в 2009 году. Автомобиль обратил на себя внимание внешностью, дешевизной обслуживания и простотой, но при этом сильно надежным его не назовешь.

Что касается надежности, то она начала «хромать» с момента появления на «Церато» 6-позиционной АКПП, у которой может выходить из строя гидроблок – это приводит к «перескакиванию» передач при торможении. Также не все хорошо и с МКПП – к 100 000 км ломались муфты синхронизатора, который отвечает за блокировку колец третьей ступени.

Самым надежным агрегатом, которым оснащается подержанный KIA Cerato II, блогер считает 2-литровый мотор с отдачей 156 лошадиных сил, выдерживающий 350 000 км и чувствительный к качеству топлива. При покупке «Церато» с пробегом с 1,6-литровым 126-сильным двигателем нужно быть осторожнее, так при пробеге в 50 000 км появляются задиры цилиндров и повреждается дроссельная заслонка. После 30 000 км придется покупать новые поршневые кольца из-за попадания пыли в цилиндры.

Если говорить о лакокрасочном покрытии на KIA Cerato, то оно не отличается высоким качеством, но металл неплохо сопротивляется коррозии. Также при езде скрипит пластик, которым обшита передняя панель.