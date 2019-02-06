Российский родстер «Крым» получит мощный мотор и коробку от Aurus

В настоящее время подходит к концу создание второго прототипа родстера. По словам его разработчиков, модель получит не только более мощный мотор, но и коробку передач, как у Aurus.

Как рассказал журналистам глава проекта Дмитрий Онищенко, второй прототип родстера «Крым» получил более проработанный дизайн и отличается лучшей пассивной безопасностью. Пока создаётся цифровой двойник следующего прототипа, который смог бы пройти все виртуальные краш-тесты.

Автомобиль был построен на пространственной раме с кузовными панелями, изготовленными из композитных материалов. Под капотом родстера был установлен 1,6-литровый мотор ВАЗ-21127, выдающий 106 лошадиных сил. В паре с ним работает 5-ступенчатая «механика». Любопытно, что двигатель разместился за сидениями, так как машина является заднеприводной. Как передняя, так и задняя подвеска – независимая.

По словам господина Онищенко, модель «Крым» пережила единственную поломку – разрыв тросика сцепления, в остальном силовой агрегат и КПП проявили себя прекрасно. Для серийного авто планируется применить гидравлическое сцепление.

Ещё в ходе первой презентации машины стало известно, что на свет появится и более мощный вариант со 140-сильным двигателем. Дмитрий Онищенко заявил, что эти планы не изменились, а также добавил, что наряду с МКПП будет доступна версия, оснащённая «автоматом» от КАТЕ, как у представительских автомобилей Aurus. Кроме того, родстер обзаведётся электрифицированной и гибридной0 модификациями.