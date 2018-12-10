Как Renault Twizy: Самый быстрый человек в мире представил электрокар Bolt Nano

Сегодня, 14:21 \\ Авто/Мото

Олимпийский чемпион и самый быстрый человек на свете Усэйн Болт решил заняться бизнесом, ориентированным на электрический транспорт, ранее выпустив несколько электрических самокатов. Теперь же спортсмен решил выпустить небольшой ситикар Bolt Nano с дальностью хода от 3 до 24 км.

Технические параметры Bolt Nano пока засекречены, но сообщается, что электрокар обзаведется сменным аккумулятором. Сам электрический автомобиль создан для перевозки только двоих пассажиров, как и Renault Twizy. По словам спортсмена, а ныне бизнесмена Bolt Nano пригодится в программах совместных поездок. Помимо того, владельцы этого электромобиля смогут парковать и оставлять его в любом месте. Помимо того, специально для Bolt Nano организуют сеть станций подзарядки.

Пока нет никакой информации о месте и начале сборки Bolt Nano, но его стоимость уже известна. За Bolt Nano придется выложить 9 999 долларов и уже открыт сбор предзаказов на новинку.

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Автор - Михаил Соболев
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