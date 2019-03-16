Продажи LADA в Европе растут: «АвтоВАЗ» реализовал почти на 6% автомобилей больше

В апреле компании удалось поднять продажи своих автомобилей в европейских странах на 5,5% – всего продано 459 авто.

Этот показатель превышает результат продаж автомобилей LADA в Европе за тот же период прошлого года. При этом с начала 2019 года и до сегодняшнего дня дилерам «АвтоВАЗ» за рубежом удалось продать 1665 единиц авто, что на 3% меньше, нежели было продано за январь-апрель 2018 года.

Как сообщают эксперты, больше всего продажи упали в Великобритании и Германии – на 4% и 1% соответственно. А вот во Франции, Италии и Испании продажи чуть подросли: соответствующий результат составляет +0,4%, 1,5% и 3%. Именно жители западной части Европы приобрели 208 автомобилей «Лада» из реализованных 459.

Специалисты связывают эти процессы с тем, что ранее произошло ужесточение экологических норм для автомобильной техники в европейских странах, к чем «АвтоВАЗ» оказался не готов и потому принял решение приостановить свою деятельность по поставкам машин LADA в Европу.