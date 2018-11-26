Неприятности с тормозами: В России отзовут 486 кроссоверов Audi Q5

Сегодня, 15:30 \\ Авто/Мото

В пресс-центре немецкой компании Audi объявили о старте отзывной компании, затрагивающей кроссоверы Audi Q5. Согласно полученной информации, в России отзовут 486 таких автомобилей.

Сервисная акция коснется автомобилей, выпущенных в период с 2018 по 2019 годы. Причиной отзывной кампании считается возможные неприятности с главным тормозным цилиндром. Согласно информации от Росстандарт, из-за этой проблемы тормозная система может отказать в работе.

Все Audi Q5, которые будут отозваны, проверят на исправность и в случае обнаружения неполадок, их устранят либо заменят головной тормозной цилиндр. Все ремонтные работы проведут бесплатно в авторизованных сервисных центрах немецкой компании.

Ранее российский филиал Volkswagen отзывал 163 экземпляра Audi A6 и Audi A7 по причине возможного отказа дополнительного нагревательного элемента климат-контроля, что приводит к термическим повреждениям. На машинах должны проверить разъема данного компонента.

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Автор - Михаил Соболев
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