Сколько россияне готовы отдать за LADA 4x4 нового поколения, выяснили в сети

Сумма, которую автолюбители готовы выложить за новенький внедорожник, колеблется от 50 000 до 1 500 000 рублей.

Администраторы паблика «Сам себе автомеханик» в социальной сети «ВКонтакте» узнали у пользователей, сколько они готовы отдать на LADA 4x4 второго поколения. Один из водителей считает, что у модели слишком много недостатков, чтобы платить за неё более 50 000 рублей. Другие респонденты хотели бы, чтоб данный автомобиль стоил около полумиллиона.

Также нашёлся пользователь, который расстался бы даже с 1 000 000-1 500 000 рублей, лишь бы ездить на новой LADA 4x4. В противовес ему было немало комментаторов, которые не стали бы покупать преемника классической «Нивы» ни за какие деньги.

«Я лучше возьму японца и не буду знать бед», «Эту ни за сколько. Нужна машина для бездорожья и по лесам, а не по городу», «Дастер. Такое ощущение, что на заводе «АвтоВАЗ» установили ксерокс», – отметили автомобилисты.

Стоит напомнить, что сегодня LADA 4x4 в минимальной комплектации можно купить за 518 900 рублей без учёта скидок. За «топовый» вариант Bronto просят уже почти 800 000 рублей. Что касается будущего отечественного внедорожника, который появится в продаже не ранее 2021 года, ожидается, что его стоимость составит около миллиона. При этом, скорее всего, какое-то время «АвтоВАЗ» наряду с новинкой продолжит выпускать нынешнюю версию «Нивы».