«Она работает не так»: Проблемы LADA Vesta после 28 000 км раскрыл владелец

Сегодня, 12:49 \\ Авто/Мото

Российский седан тоже может ломаться.

Качество сборки LADA Vesta не всегда может быть качественной, в чем убедились многие «вестоводы». Блогер с YouTube-канала «Наши Цены» раскрыл проблемы российского седана, возникающие после 28 000 км.

Неприятные сюрпризы на отечественной «четырехдверке» повергли блогера в шок. Владелец отметил, что на таком пробеге начала «рычать» выхлопная система. Помимо того, обнаружены неполадки с подвеской – на «Весте» начали грохотать стойки стабилизатора, чтотоже огорчило владельца. «Прохожие обращают внимание на машину. «Она работает не так», - так оценил езду на российском седане ведущий канала.

Блогер обратился к дилеру, чтобы он по гарантии устранил все возникшие проблемы на LADA Vesta, но представители автосалона ответили, что нет комплектующих и необходимо немного подождать. Однако, на других СТО мастера предложили сразу осмотреть и быстро исправить все неполадки.

Поделиться новостью:
Автор - Михаил Соболев
Главное за неделю

Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

«24 секунды мучений»: Что реально бесит в KIA Sportage после Nissan Qashqai – эксперт

У автомобилиста претензий не так уж и много, но те, что есть, просто не дают ему покоя.

«Неужели замена для Креты?»: Анонс появления в России нового кроссовера от KIA обсудили в сети

Российские автолюбители оказались крайне обеспокоены новостью о скором выходе нового...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...

«Бензина нужно много в эту заразу»: Претензиями к новому Toyota RAV4 поделились в сети

Несмотря на то, что «Равчик» – практически беспроблемный кроссовер, проблемных моментов у...

«Машина для жадных»: Плюсы и минусы дизельного Suzuki Grand Vitara раскрыл эксперт

Японский кроссовер с дизелем достаточно экономичен, но при этом он издает неприятный...

«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии,...

Теплые цвета и футуризм: В сеть утекли снимки салона нового Porsche Taycan

Судя по всему, интерьер ожидаемой новинки будет напоминать о концепте Mission E.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ