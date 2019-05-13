«Она работает не так»: Проблемы LADA Vesta после 28 000 км раскрыл владелец

Российский седан тоже может ломаться.

Качество сборки LADA Vesta не всегда может быть качественной, в чем убедились многие «вестоводы». Блогер с YouTube-канала «Наши Цены» раскрыл проблемы российского седана, возникающие после 28 000 км.

Неприятные сюрпризы на отечественной «четырехдверке» повергли блогера в шок. Владелец отметил, что на таком пробеге начала «рычать» выхлопная система. Помимо того, обнаружены неполадки с подвеской – на «Весте» начали грохотать стойки стабилизатора, чтотоже огорчило владельца. «Прохожие обращают внимание на машину. «Она работает не так», - так оценил езду на российском седане ведущий канала.

Блогер обратился к дилеру, чтобы он по гарантии устранил все возникшие проблемы на LADA Vesta, но представители автосалона ответили, что нет комплектующих и необходимо немного подождать. Однако, на других СТО мастера предложили сразу осмотреть и быстро исправить все неполадки.