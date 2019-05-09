Первый, после Creta: Кроссовер Hyundai Encino демонстрирует приличный уровень продаж в Китае

Сегодня, 08:00 \\ Авто/Мото

Широкая популярность среди автолюбителей Поднебесной, позволила «корейцу» стать вторым по продажам SUV своей модельной линейки.

Первое место предсказуемо осталось за бестселлером Hyundai Creta, от которого Encino, впрочем, не сильно отстал – за прошедший месяц в Китае было продано почти 3 000 экземпляров нового кроссовера, таким образом автомобиль сумел обогнать Hyundai ix35, сместив его на третье место в списке популярных кроссоверов бренда.

Стоит напомнить, что Hyundai Encino представляет собой перелицованный кроссовер Kona, и продажи его стартовали в Китае ещё в прошлом году, но только сейчас симпатичному SUV удалось добиться заслуженного признания. От своего прототипа Encino отличается увеличившимися габаритами, мягкой подвеской, а также более высоким дорожным просветом, обеспечивающим лучшую проходимость.

В остальном же, Hyundai Encino и Hyundai Cona выглядят практически одинаково внешне, а под капотом у обоих стоит 1,0-литровый турбомотор на 120 «лошадок», вместо которого можно выбрать стандартный 1,6-литровый «атмосферник» на 177 л.с. Стоимость Hyundai Encino на китайском рынке варьируется от 130 до 155 тысяч юаней (1,2-1,46 миллиона рублей).

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Автор - Алекс Ройзман
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