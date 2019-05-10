«Веста посыпалась от жары?»: Без причины лопнувшее заднее стекло LADA Vesta шокировало сеть

Автолюбители не могут поверить, что машина за такие деньги может так плохо переносить повышение температуры.

Владелец LADA Vesta в сообществе «ВКонтакте» пожаловался, что места себе найти не может. В один прекрасный день он вышел на улицу и обнаружил, что заднее стекло его автомобиля покрылось паутинками тоненьких трещин, причём изнутри салона стало ясно, что лопнуло всё стекло целиком, от края до края.

При этом, водитель LADA Vesta заявил, что судя по всему, стекло лопнуло без причины – никакого механического воздействия на него не производилось, в чём его убедили камеры видеонаблюдения, таким образом он сразу отмёл возможные варианты, которые «находчивые» комментаторы ему предложили. «Никто не бил, ничего не падало, из рогатки не обстреливали», – уверенно твердит автомобилист.

Автолюбители в сети предположили, что стекло было треснувшим и раньше, однако водитель дефектной «Весты» и это отсёк, ведь как оказалось, его целостность он проверял совсем недавно. Если перечислять реальные причины, из-за которых стекло LADA Vesta могло внезапно лопнуть, то комментаторы посоветовали проверить возможность того, что кузов просто «повело» или же что где-то на раме, или даже на самом стекле, проскочила точка напряжения.

Однако нашлись версии, в которые крайне сложно поверить, поскольку водителям LADA Vesta не хочется думать о том, что в конструкции «Весты» может быть применено крайне низкое качество сборочных материалов: «Неужели Веста посыпалась от жары?!», «Выстрелили невидимки или инопланетяне».