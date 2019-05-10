«Веста посыпалась от жары?»: Без причины лопнувшее заднее стекло LADA Vesta шокировало сеть

Сегодня, 14:50 \\ Авто/Мото

Автолюбители не могут поверить, что машина за такие деньги может так плохо переносить повышение температуры.

Владелец LADA Vesta в сообществе «ВКонтакте» пожаловался, что места себе найти не может. В один прекрасный день он вышел на улицу и обнаружил, что заднее стекло его автомобиля покрылось паутинками тоненьких трещин, причём изнутри салона стало ясно, что лопнуло всё стекло целиком, от края до края.

При этом, водитель LADA Vesta заявил, что судя по всему, стекло лопнуло без причины – никакого механического воздействия на него не производилось, в чём его убедили камеры видеонаблюдения, таким образом он сразу отмёл возможные варианты, которые «находчивые» комментаторы ему предложили. «Никто не бил, ничего не падало, из рогатки не обстреливали», – уверенно твердит автомобилист.

Автолюбители в сети предположили, что стекло было треснувшим и раньше, однако водитель дефектной «Весты» и это отсёк, ведь как оказалось, его целостность он проверял совсем недавно. Если перечислять реальные причины, из-за которых стекло LADA Vesta могло внезапно лопнуть, то комментаторы посоветовали проверить возможность того, что кузов просто «повело» или же что где-то на раме, или даже на самом стекле, проскочила точка напряжения.

Однако нашлись версии, в которые крайне сложно поверить, поскольку водителям LADA Vesta не хочется думать о том, что в конструкции «Весты» может быть применено крайне низкое качество сборочных материалов: «Неужели Веста посыпалась от жары?!», «Выстрелили невидимки или инопланетяне».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Три года с «Хантером»: Владелец внедорожника УАЗ раскрыл особенности его эксплуатации

Отечественный автомобилист рассказал, что делалось с машиной, чтобы продлить срок ее...

Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные...

«Машина для жадных»: Плюсы и минусы дизельного Suzuki Grand Vitara раскрыл эксперт

Японский кроссовер с дизелем достаточно экономичен, но при этом он издает неприятный...

Стильный компактвэн по цене LADA Granta: Изображения нового Renault Triber попали в сеть

Стоимость ожидаемой новинки составит всего лишь 500 000 рублей. Продажи скоро начнутся в...

«Бензина нужно много в эту заразу»: Претензиями к новому Toyota RAV4 поделились в сети

Несмотря на то, что «Равчик» – практически беспроблемный кроссовер, проблемных моментов у...

«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии,...

Теплые цвета и футуризм: В сеть утекли снимки салона нового Porsche Taycan

Судя по всему, интерьер ожидаемой новинки будет напоминать о концепте Mission E.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ