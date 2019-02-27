«Мал, да удал»: Кроссовер Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам

Сегодня, 16:10 \\ Авто/Мото

Продажи паркетника стартовали в октябре минувшего года, однако чуть более чем за полгода автомобиль стал одним из ключевых игроков на рынке SUV.

Компактный кроссовер Volkswagen Tharu «мал, да удал» – в апреле текущего года автомобиль установил абсолютный рекорд по продажам, за отчетный месяц машина разошлась по Китаю тиражом в 13 000 единиц, обогнав своих соперников Nissan Qashqai, Honda CR-V, Toyota RAV4 и Hyundai ix35.

Напомним, в основу Volkswagen Tharu легла платформа кроссовера Skoda Karoq. Габариты Tharu составляют 4453х1841х1630 мм при колесной базе в 2680 мм. Силовую линейку машины представляют турбодвигатели 1.2, 1.4 и 2.0. Их производительность составляет 116, 150 и 186 л.с. соответственно. Они сочетаются с 6-МКПП или роботизированной трансмиссией DGS7.

Кроссовер существует только в переднеприводной версии. Кроссовер Volkswagen Tharu хорош обилием систем пассивной и активной безопасности. В салоне авто имеются виртуальный кокпит, беспроводное зарядное устройство для гаджетов, кресла с кожаной обивкой, панорамная крыша с люком. Автомобиль продается с легкосплавными колесными дисками размерностью 18 дюймов.

В Китае Volkswagen Tharu предлагается минимум за 165 800 юаней (1,56 млн рублей). Максимальная стоимость авто составляет в пересчете на российскую валюту 2,16 млн рублей. Известно, что в будущем кроссовер должен появиться в РФ. На следующий год в России планируется локализация производства модели Tharu.

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Автор - Макс Обломов
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