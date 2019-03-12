Исключительная надёжность: Увеличены гарантийные сроки для Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze

Сегодня, 15:30 \\ Авто/Мото

Отныне на три этих модели будет предлагаться гарантия до 8 лет или 160 000 пройденных километров.

Вероятнее всего, данное решение американского бренда продиктовано желанием продемонстрировать исключительную надежность, которую Chevrolet может предложить своим покупателям. Речь идёт об кросс-вэне Chevrolet Orlando, компактном кроссовере Tracker, а также популярный седан Cruze.

Увеличенные гарантийные сроки коснутся малолитражных турбированных силовых агрегатов, устанавливающихся в вышеуказанных моделях, а также – роботизированных коробок передач. Таким образом, до достижения новыми Chevrolet Orlando, Tracker и Cruze отметки в 160 000 километров, или же по прошествии 8 лет с момента покупки, владельцы автомобилей смогут получать бесплатное сервисное обслуживание.

Стоит добавить, что 8-летнюю гарантию получила также и новая Chevrolet Monza, китайская версия которой, наряду с Chevrolet Cruze, производиться концерном General Motors совместно с компанией SAIC. Потому расширенная гарантия будет доступна исключительно для моделей, продающихся на авторынке Поднебесной.

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Автор - Алекс Ройзман
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