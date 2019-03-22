«Нормальные» фары вернулись: Новая Skoda Octavia показана на фото без камуфляжа

Автомобильные папарацци застали прототип новинки, когда он проходил дорожные испытания почти полностью без маскировки.

Ранее сообщалось, что актуальная версия Skoda Octavia, вместе с SEAT Leon, Audi A3 и VW Golf переходит на другое шасси. Известно, что «Гольф» на новой платформе дебютирует будущей осенью, а остальные вышеназванные модели могут быть показаны до конца года.

Позже стало известно, что VW планирует выход Skoda Octavia IV в нынешнем году, и теперь, благодаря папарацци, эта машина показана на фото без камуфляжа. Первое, что заметно по снимкам, это то, что к модели вернулись «нормальные» фары. Вероятно, чехи больше не хотят вызывать споры вокруг модели ее раздвоенными фарами.

Уточним, что прототип новой Skoda Octavia запечатлели на одной из дорог в Чехии. Автомобиль в красном кузове универсал выглядит на фото полностью готовым. У прототипа была наклеена пленка на багажной двери, из-за чего не полностью видны задние огни и надпись Skoda. Примечательно, что на передних фарах машины были наклеены серые треугольники, за счет она стала похожа на новую Superb.

Ожидается, что новая Skoda Octavia станет больше предшественника, потому что так происходит с каждым новым поколением модели. По некоторым данным, багажное отделение машины станет просторнее на 20 литров в любом варианте кузова.

К слову, в нынешнем году чехи отмечают 60-летие модели Skoda Octavia. В честь этого разработчики пообещали, что четвертое поколение машины станет «современным произведением искусства», однако пока не ясно, что они имеют в виду.