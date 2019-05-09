«Неужели замена для Креты?»: Анонс появления в России нового кроссовера от KIA обсудили в сети

Российские автолюбители оказались крайне обеспокоены новостью о скором выходе нового корейского паркетника.

Напомним, вчера компания KIA решила поделиться своими планами на российский рынок. Так, стало известно, что, пока безыменный, кроссовер увидит свет уже в следующем году, при том, что в Корее премьера автомобиля сегмента B-SUV должна состояться уже этим летом. Никаких конкретных подробностей о модели представители корейского бренда решили не разглашать.

Известно лишь, что новый автомобиль должен получиться «ярким и интересным», заявил управляющий директор бренда в России. Помимо этого, Александр Мигаль обсудил предположения о том, что к нам наконец может приехать и огромный внедорожник KIA Telluride. Как оказалось, окончательно данное решение ещё не было принято, потому рано говорить о том, что большой «кореец» всё-таки попадёт в Россию.

Анонс появления на отечественном рынке нового кроссовера от KIA очень взволновал сеть. Комментаторы обсудили данную новость и нашлись такие водители, кто предположил, что таким образом Россию готовят к замене Hyundai Creta на кроссовер посвежее. Об этом говорит и факт максимального родства двух корейских брендов: «Неужели замена для Креты?», «Главное, чтоб цену не задрали».