Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Сегодня, 12:30 \\ Авто/Мото

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

По крайней мере, на это намекает несколько факторов, таких как появления информации о выходе обновленной LADA Vesta FL на одном из популярных форумов, посвященных данному авто, а также тот факт, что о премьере модели в 2019 году речь шла еще несколько лет назад.

При этом, научно-технический центр в Тольятти уже подготовил 4 экземпляра ожидаемой новинки, которые в скором времени можно будет увидеть на первых дорожных тестах. Судя по всему, старта серийного производства придётся подождать до следующего года, а в этом – ожидается лишь дебют модели на одном из автосалонов.

Доподлинных фактов об изменениях рестайлинговой LADA Vesta FL на данный момент нет, однако предполагается, что речь может идти о новых бамперах и переработанной головной оптике, а также о свежей решетке радиатора, и стильных легкосплавных дисках. Модификаций должна претерпеть и крышка багажного отделения.

Что касается интерьера LADA Vesta FL, то здесь журналисты прогнозируют более качественную отделку, измененный селектор коробки передач, а также уменьшение диаметра рулевого колеса. А вот в моторной линейке российского бестселлера перемен ожидать не следует – в этом убеждено большинство экспертов.

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Автор - Алекс Ройзман
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