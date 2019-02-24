Рестайлинг для бестселлера: Выход обновленной LADA Vesta FL запланирован на конец этого года

Полноценная презентация фейслифтовой «Весты» может произойти уже осенью этого года.

По крайней мере, на это намекает несколько факторов, таких как появления информации о выходе обновленной LADA Vesta FL на одном из популярных форумов, посвященных данному авто, а также тот факт, что о премьере модели в 2019 году речь шла еще несколько лет назад.

При этом, научно-технический центр в Тольятти уже подготовил 4 экземпляра ожидаемой новинки, которые в скором времени можно будет увидеть на первых дорожных тестах. Судя по всему, старта серийного производства придётся подождать до следующего года, а в этом – ожидается лишь дебют модели на одном из автосалонов.

Доподлинных фактов об изменениях рестайлинговой LADA Vesta FL на данный момент нет, однако предполагается, что речь может идти о новых бамперах и переработанной головной оптике, а также о свежей решетке радиатора, и стильных легкосплавных дисках. Модификаций должна претерпеть и крышка багажного отделения.

Что касается интерьера LADA Vesta FL, то здесь журналисты прогнозируют более качественную отделку, измененный селектор коробки передач, а также уменьшение диаметра рулевого колеса. А вот в моторной линейке российского бестселлера перемен ожидать не следует – в этом убеждено большинство экспертов.