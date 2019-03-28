«Коровка за полмиллиона»: Реально ли отыскать «неубитую» Toyota Corolla Е150 – сеть

Сегодня, 09:25 \\ Авто/Мото

Автомобилисты обсудили, каковы шансы найти приличного «японца» с пробегом за 500 000 рублей.

В сообществе владельцев Toyota Corolla «ВКонтакте», один из водителей захотел узнать, насколько реально отыскать «живой» автомобиль в 150-м кузове. Комментаторы в сети заявили, что найти машину не так уж и сложно, но другой вопрос – в каком реальном состоянии она будет. Вероятнее всего, самым простым решением для покупателя будет обратить своё внимание на дорестайлинговую версию, которая даже обойдётся дешевле.

Купить «Коровку за полмиллиона», как ласково называют старенькую Toyota Corolla в сети, можно как с «механикой», так и с «роботом», при том, что на вторичном российском рынке, в зависимости от региона, зачастую предостаточно разного рода предложений о продаже «японца», вот только состояние большинства машин оставляет желать лучшего.

По мнению водителей, чтобы отыскать «неубитую» Toyota Corolla Е150, придётся хорошенько попотеть, ведь практически все автомобили, за которые выставлен обозначенный ценник, либо могут «похвастать» очень слабым оснащением, либо же – имеют при себе кучу скрытых проблем: начиная от скрученного пробега и заканчивая перенесенными ДТП: «Главное, чтоб не гнила, и комплектацию ищи подостойнее. За такие деньги – вполне реально».

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Автор - Алекс Ройзман
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