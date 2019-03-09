«Мой предел мечтаний»: Впечатлениями от Renault Logan Stepway поделился блогер

По словам обзорщика, с более низким ценником данная модель могла бы стать полноценным «народным автомобилем».

Популярный блогер Игорь Черский называет Renault Logan Stepway недорогой и надежной машиной, и чтобы убедиться в этом – решено было устроить для французского автомобиля небольшой тест-драйв. Для начала, обзорщик поделился своими впечатлениями от функционала «Логана»: «Кнопка багажника как в Москвиче, зато посмотрите только, какой он большой!».

Багажник Renault Logan Stepway действительно очень большой, а закрывается он со звуком, действительно схожим с большинством автомобилей отечественного автопрома. Салон машины достаточно симпатичный и удобный, при том, что блогеру попалась далеко не самая богатая комплектация.

Что касается управляемости, то автомобилист заметил, что от Renault Logan Stepway он почему-то ожидал худшего, и как оказалось – очень зря, ведь машина хорошо ведет себя на поворотах и практически не заваливается, да и к её динамике претензий у водителя не появилось никаких. «Я в восторге, ведь думал, что всё будет гораздо хуже», – объясняет блогер.

Подводя итог, водитель заявил, что среди бюджетных автомобилей, Renault Logan Stepway однозначно является одним из лучших, ведь и энергоемкость подвески у него отличная, и рулится он гораздо приятнее, чем стандартный «Логан»: «Из недорогих машин, это был бы мой предел мечтаний».