Новые горизонты: «АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную LADA Granta Cross

На это указывает появившийся в интернете видеоролик, в котором видно, как отечественные «бюджетники» в версии Cross транспортируются по одной из трасс автовозом.

«АвтоВАЗ» отправил к дилерам вседорожную версию отечественного универсала, о чем говорит видео, опубликованное в интернет-сообществе LADA Granta FL клуб. Судя по ролику, вместе с «Грантами» автовозом транспортировались «Весты».

LADA Granta Cross откроет для своего семейства новые горизонты, ведь этот универсал наделен увеличенным клиренсом, что дает ему повышенную проходиомсть. Также автомобиль оснащен пластиковым обвесом как у кроссоверов. Силовую линейку машины составляют моторы 1.6 на 8 и 16 клапанов. Их мощность составляет 87 и 106 л.с. соответственно. Оба варианта доступны в паре с механической трансмиссией или роботизированной коробкой передач.

О ценнике на LADA Granta Cross пока ничего не говорится, но можно не сомневаться, что он будет выше, чем у стандартного универсала. Последний же предлагается по цене от 397 710 рублей. Ожидается, что в ближайшее время продажи кросс-универсала будут объявлены официально, а вместе с этим будет рассекречен прайс на новинку. Напомним, отечественный потребитель также ожидает появления спорт-версии седана Granta. Согласно слухам, этот автомобиль уже отправился на тесты.