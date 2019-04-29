«24 секунды мучений»: Что реально бесит в KIA Sportage после Nissan Qashqai – эксперт

Сегодня, 15:02 \\ Авто/Мото

У автомобилиста претензий не так уж и много, но те, что есть, просто не дают ему покоя.

Корейский кроссовер блогер с YouTube-канала «Купить Корейца» приобрёл всего лишь месяц назад, и после того, как обзорщик пересел в него со своего Nissan Qashqai – в целом его всё устраивало. Однако в один прекрасный момент водитель понял, что есть небольшой недостаток у кроссовера, который его реально бесит.

Речь идёт о поясничной поддержке водительского кресла KIA Sportage в комплектации Prestige. Если положение сиденья можно с лёгкостью отрегулировать рычагом, то что касается поясничного упора – автолюбитель недоволен жутко, ведь чтобы просто полностью разложить водительское сиденье, ему приходится 24 секунды крутить шайбу, да ещё и расположенную крайне неудобно.

«24 секунды мучений. И повезло ещё, что у меня рука маленькая, а как быть тем, кто покрупнее», – возмущается автомобилист. Помимо этого, после Nissan Qashqai, в котором регулировка спинки производилась нажатием кнопки, новоявленный владелец KIA Sportage недоволен расходом топлива корейского кроссовера. «Кушает дай боже, неприятно конечно», – резюмирует обзорщик, уточняя, что средний расход бензина его автомобиля достигает приличных 14,3 литра на 100 км.

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Автор - Алекс Ройзман
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