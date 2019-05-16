«Бензина нужно много в эту заразу»: Претензиями к новому Toyota RAV4 поделились в сети

Сегодня, 14:04 \\ Авто/Мото

Несмотря на то, что «Равчик» – практически беспроблемный кроссовер, проблемных моментов у него всё равно хватает.

Об этом рассказали в сообществе «ВКонтакте», посвященном популярному японскому внедорожнику. Как объяснил один из водителей, если ты купил Toyota RAV4 – следует быть готовым к некоторым сюрпризам, которые могут удивить неподготовленного автомобилиста. В первую очередь, конечно же, речь идёт о расходе топлива.

Новый Toyota RAV4, по словам автолюбителей, «кушает» порядочно бензина, и тем водителям, кто пересаживается на него с более экономных седанов, цифра в 10 литров на 100 км может показаться чересчур большой: «Бензина нужно много в эту заразу». Но с другой стороны – у условного «Крузака» расход больше раза в полтора, так что тут все зависит от личных предпочтений водителя.

Также следует знать о не самом лучшем качестве лакокрасочного покрытия Toyota RAV4. Комментаторы сетуют на то, что краска там однозначно плоха, да и лака нет практически нигде, однако эта претензия вполне применима к абсолютному большинству современных автомобилей, так что ничего исправить не удастся.

Подводя итог, водители в сети посоветовали всем тем, кто хочет взять себе Toyota RAV4, думать прежде всего о том, как за ним правильно ухаживать и обслуживать, поскольку проблем лишних не будет до тех пор, пока владелец кроссовера не создаст их сам.

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Автор - Алекс Ройзман
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