Блестит и мыть легче: Владелец Hyundai Creta рассказал о преимуществах покрытия машины стеклокерамикой

Сегодня, 10:04 \\ Авто/Мото

Автомобилист на интернет-форуме «кретаводов» поведал, чем хороша доработка, а также озвучил ее стоимость.

Владелец Hyundai Creta рассказал о преимуществах покрытия кузова и стекол машины стеклокерамикой. По словам автомобилиста, недавно он приехал к дилеру на второе техобслуживание, и «официалы» предложили клиенту вышеназванную доработку.

Стоимость покрытия составляет 37 750 рублей. Дилеры обещают, что покрытия этого хватит на пару лет. Автомобилист согласился на доработку и, судя по его отзыву, он не жалеет о потраченных деньгах. По словам рассказчика, за счет покрытия стеклокерамикой автомобиль блестит и мыть его легче. Кроме того, «кретавод» утверждает, что цвет кузова стал глубже.

Примечательно, что другие участники форума скептически отнеслись к рассказу «коллеги». Дело в том, что покрытие кузова и окон стеклокерамикой является малоизученной и недостаточно проверенной темой, а потому некоторые форумчане восприняли отзыв «кретавода» как спам или рекламу.

К слову, недавно форумчане обсудили проблему точечных вздутий лакокрасочного покрытия Hyundai Creta. Один из владельцев кроссовера пожаловался на проблему, однако оказалось, что она настигла не только его, и является одной из «детских болячек» корейского бестселлера, с которой придется мириться и тешить себя тем, что даже в премиальных автомобилях имеет место такая неприятность, так как сейчас производители работают не на качество, а на количество, не заботясь об износостойкости своей продукции.

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Автор - Макс Обломов
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