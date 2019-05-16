«Японца так просто не убить»: Почему 10-летний Toyota RAV4 можно и нужно покупать, рассказали в сети

Сегодня, 09:17 \\ Авто/Мото

Автолюбители объяснили, что не нужно бояться кроссовера на вариаторе, поскольку в случае с «Равчиком» – живёт он очень долго.

В сообществе водителей Toyota RAV4, один из водителей решил поинтересоваться, можно ли приобретать себе 10-летний автомобиль: «Начитался в интернете и теперь в замешательстве, все желание отбило. Подскажите, сколько у кого вариаторы проехали?». Комментаторы в сети порекомендовали автомобилисту поменьше верить всяким «диванным экспертам», которые за рулём настоящей японской машины и не сидели ни разу.

«Японца так просто не убить», – шутят автолюбители, рассказывая, что Toyota RAV4 с вариатором – вполне неплохой вариант, поскольку ездить он в любом случае будет довольно долго, если обеспечить кроссоверу адекватный уход. У «Равчиком» с механической коробкой передач, считают водители, тоже хватает проблем, особенно если речь идёт о моделях с 100-150 тыс. километров пробега.

«Везде свои косяки есть, со всеми коробками всякое бывает», «Покупай и не парься, обслуживай вовремя только», – делятся советами комментаторы в сети. Один из владельцев Toyota RAV4 так и вовсе рассказал, что нового «японца» с вариатором он купил достаточно давно, и проехал на якобы неудобной коробке передач почти 300 000 километров, и даже масло не менял ни разу, потому кроссовер этот однозначно стоит того, чтобы его купить.

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Автор - Алекс Ройзман
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