«Чтобы не сгнила»: Владелец LADA Vesta рассказал, что нужно сделать с машиной сразу после ее покупки

Автомобилист дал будущим и новоиспеченным «веставодам» полезный совет, который позволит не только избавиться от неприятного звука машины, но и сохранить ее кузов.

На YouTube-канале vesTAZ появилось видео, в котором владелец LADA Vesta рассказал, что нужно сделать с машиной сразу после ее покупки. По словам ютубера, он случайно заметил слабое место в автомобиле – ЛКП под рамкой номерного знака на багажной двери.

Рассказчик уточнил, что его раздражал неприятный звук, который издавала рамка при закрывании багажника. Автор решил снять эту рамку, дабы доработать ее «антискрипом», однако обнаружил, что под ее углами повреждено ЛКП. Судя по всему, во время движения рамка вибрирует, за счет чего под ней стирается краска. Автомобилист подчеркивает, что если данную проблему игнорировать, то ржавчина не заставит себя ждать.

По словам автора, он догадывался, что рамка номерного знака каким-то образом воздействует на ЛКП, однако рассказчик признался, что даже не думал, насколько сильно царапается краска. Автомобилист уточнил, что эксплуатирует машину год, и если бы поездил еще год, то, вероятно, пластмасса процарапала бы не только краску, но и грунт, после чего началась бы коррозия. Поэтому рассказчик советует «веставодам» как можно раньше проделать процедуру с рамкой машины, «чтобы не сгнила».

К слову, автомобилисты нередко случайно натыкаются на «секреты» LADA Vesta. К примеру, недавно один из «веставодов» рассказал, как он «мучился» с шумами в машине, обвиняя в них подвеску, однако она была полностью исправной. В итоге, автомобилист обратил внимание на резиновые отбойники капота, немного открутил их, и это сработало – гремел именно капот, а звуки подвески были намного тише.