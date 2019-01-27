Бюджетная «Панамера» за 2 миллиона: Стоит ли покупать KIA Proceed, выяснил блогер

Сегодня, 14:02 \\ Авто/Мото

Корейский универсал легко может стать бестселлером в России, чему способствуют его внешний облик и отличные ходовые качества.

Немецкий спорткар Porsche Panamera стоит довольно дорого, потому лучше поискать бюджетную альтернативу «Панамере», которой стал новый KIA Proceed. Ведущий YouTube-канала «Avvtatstor» выяснил стоит ли покупать такой автомобиль.

Интересно, что стоимость корейского варианта «Панамеры» достигает 1 500 000 рублей. Задняя часть «корейца» выполнена в духе нашумевшего Porsche Panamera, но при этом разработчики не отходили от корпоративных стандартов KIA. По сути, KIA Proceed легко можно спутать с нашумевшим немецким универсалом.

В основу нового KIA Proceed легла архитектура KIA Ceed SW, но от донора он отличается дизайнерскими решениями. Объем багажного отсека корейского универсала составляет 594 литров, который является самым большим в классе. Передняя часть новинки фактически ничем не отличается от стокового исполнения KIA Ceed, как в кузове хэтчбек, так и в кузове универсал. Салон KIA Procced мало чем отличается от интерьера обычных «Сидов», кроме более дорогой отделки и других сидений.

Подкапотное пространство «Просида» занимает 1,4-литровый турбодвигатель, выдающий 140 лошадиных сил, приводимый в действие 7-позиционной роботизированной КПП. Блогер отметил, что благодаря новому дизайну KIA Procced сможет завоевать российский рынок и выйти на новый уровень. Исходя из этого можно сделать вывод, что желающим купить бюджетную «Панамеру» можно обратить вниманиее на KIA Procced.

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Автор - Михаил Соболев
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