Год в такси: О состоянии кузова LADA Vesta после 50 000 км пробега рассказал владелец

Сегодня, 13:02 \\ Авто/Мото

Хотя «Веста» часто подвергается нападкам хейтеров, которые утверждают, что она может «сгнить за год», в действительности модель обладает достойным ЛКП.

Даже после года в такси немногие автомобили могут похвастаться хорошим состоянием кузова. Если машина ездит в основном по городу, лакокрасочное покрытие может страдать из-за реагентов для посыпки дорог в зимнее время.

На канале vesTAZ появился ролик, в котором таксист из Поволжья показал идеальное состояние кузова LADA Vesta. Седан «пробежал» 50 000 км, из которых всего около 5 000 км являются трассовыми.

Капот, крылья и бампера, которые наиболее уязвимы к образованию сколов и царапин, у LADA Vesta выглядят, как новые. То же самое можно сказать о фарах, которые не помутнели от пескоструя. Заметить повреждения на данном автомобиле можно разве что на хромированных элементах и порогах. Именно поэтому таксист порекомендовал обклеить их защитной плёнкой.

Что касается коррозии, кузов «Весты» из такси не пострадал от неё. Ржавчина появилась только на одной из стоек стабилизатора, но автовладелец не считает это проблемой, так как стойки относятся к расходным материалам.

Вместе с тем водитель посоветовал обклеить внутренние дверные ручки плёнкой, например, «под карбон», особенно если автомобиль будет использоваться в такси.

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Автор - Алина Руднева
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