Главная боль «Весты»: Владелец LADA Vesta рассказал об эффекте от стабилизатора нового образца

После 2 лет эксплуатации и 45 000 км пробега ему наконец-то удалось избавиться от скрипов и стука подвески.

Автор канала «Веста Х» сообщил, что главная боль «Весты», о которой знают все владельцы и не только, была устранена с помощью замены стабилизатора по гарантии на новый, 4-го поколения. «Эмоции пока только положительные: ни одного лишнего звука», – отметил он. По его словам, управляемость у LADA Vesta была на уровне и до этого, но теперь стала еще лучше. Владелец остался доволен эффектом и посоветовал всем, у кого есть такая проблема, поставить себе стабилизатор нового образца.

Далее он затронул некоторые недочеты «Весты», над которыми «АвтоВАЗ» еще может поработать. В первую очередь, это не совсем адекватная работа кондиционера и печки: «Либо холодно, либо жарко». И, конечно, странный фиксатор, из-за которого дверь резко распахивается и болтается.

Доволен владелец функцией автоматического запирания дверей на скорости свыше 10 км/ч, белой подсветкой салона, быстрым подогревом кресла, вместительным багажником, а также комфортной посадкой в салон при росте в 185 см.

Автор резюмировал, что хоть у LADA Vesta есть недостатки, за два года она его ни разу не подвела, и о своем приобретении он не пожалел.