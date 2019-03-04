Шок для «ваговодов»: О недостатках Skoda Kodiaq подробно рассказал блогер

Сегодня, 12:44 \\ Авто/Мото

Что не так с чешским кроссовером, выяснили в сети.

Большинство россиян в восторге от Skoda Kodiaq, но при этом у этого автомобиля могут быть недостатки. Эксперт с YouTube-канала «Авто БУ» подробно рассказал о недостатках чешского кроссовера, передает информационное агентство VladTime.

Интересно, что недочеты прославленного «Кодиака» стали настоящим шоком для «ваговодов». Одним из минусов Skoda Kodiaq блогер назвал его большие габариты и большой салон, но из-за этого автомобиль фактически беспомощен на парковках и в узких дворах. Также большие размеры «чеха» затрудняют маневренность машины. Помимо того, чешский кроссовер оснастили боковыми зеркалами, которые хоть и имеют большие размеры, но отличаются худшей обзорностью. Еще одним «косяком» Skoda Kodiaq стало запотевание фар – это происходит как с фарами головного света, так и с задними фонарями из-за недостаточной герметичности. Хромированные накладки на всех «Кодиаках» через время начинает «цвести», что тоже является проблемой указанного автомобиля.

Помимо всего, встроенный мультимедийный центр на чешском кроссовере фактически не «дружит» с новейшими смартфонами и часто зависает. Так как «Кодиак» обладает просторным салоном, то его и прогревать придется дольше, чем салоны подобных автомобилей. Реальный расход топлива на Skoda Kodiaq значительно превышает затраты, указанные в паспорте – в действительности чешский кроссовер «съедает» 13-15 литров на 100 км, а в паспорте указаны 9,0 литров.

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Автор - Михаил Соболев
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