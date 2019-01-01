Ремонт не нужен: Как устранить вибрацию в KIA Rio рассказали автомобилисты

У южнокорейской машины есть распространенная неприятность, и опытные «риоводы» рассказали об одной из ее причин, а также поведали, как решается проблема.

На форуме, посвященном KIA Rio, один из пользователей сообщил, что в его машине (куплена в сентябре 2018 года), появляется вибрация, когда мотор работает на холостых оборотах (ХО). По мере того, как двигатель прогревается, вибрация ослабевает, но не исчезает полностью. «Риовод» также сообщил, что «дерганья» становятся менее заметными, если обороты мотора на ХО повысить до 1000. Также рассказчик подчеркнул, что вибрации одинаковы как на 92-м, так и на 95-м бензине.

Оказалось, на форуме оказалось множество «риоводов», которые столкнулись с подобной проблемой. Некоторые из них винят в неприятности поломку, однако, есть вариант, в котором ремонт не нужен. Опытные автомобилисты рассказали, как устранить вибрацию в KIA Rio, и отметили, что очень часто «дерганья» проявляются в «корейце» из-за некорректной работы электронного блока управления мотором. По словам знатоков, проблема решается банальной «перепрошивкой» ЭБУ, которую могут делать определенные специалисты, и такие даже оказались на форуме – они предложили свои услуги «риоводам».

К слову, спрос на KIA Rio в России остается стабильно активным. За апрель нынешнего года жители России приобрели 8 509 экземпляров модели.