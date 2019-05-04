«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии, и он приказал «долго жить» слишком быстро.

В сообществе «уазоводов» владелец 11-летнего внедорожника пояснил, что приобрёл его два года назад, и состояние машины было таково, что ничто не предвещало беды, но уже сейчас злосчастный УАЗ «Патриот», по словам водителя, превратился в настоящий автохлам. «Сгнил в ноль за два года. Ему капец», – заявляет шокированный автовладелец.

В течение первых 12 месяцев у внедорожника отвалились передние крылья, а совсем недавно – начало отваливаться и заднее. За зиму появились дыры по низу кузова, и уже сегодня отвалился правый порог, а левый просто провис сзади. Состояние металла на дверях УАЗ «Патриот» по нижней части тоже никуда не годится. «Похоже, проще купить новый кузов, чем бороться с этим», – горестно заявляет автолюбитель.

Что примечательно, по механике к УАЗ «Патриот» у него нет никаких претензий, внедорожник целиком и полностью устраивает автомобилиста и тот убежден, что смог бы проехать на нем не один десяток километров, однако факт того, что «разваливающийся на глазах» автомобиль, скорее всего, будет крайне проблематично отремонтировать – его максимально огорчает.