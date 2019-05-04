«Сгнил в ноль за два года»: «Разваливающийся на глазах» УАЗ «Патриот» шокировал владельца

Сегодня, 09:50 \\ Авто/Мото

Водитель рассказал, что купил «Патрика» с пробегом, но практически в идеальном состоянии, и он приказал «долго жить» слишком быстро.

В сообществе «уазоводов» владелец 11-летнего внедорожника пояснил, что приобрёл его два года назад, и состояние машины было таково, что ничто не предвещало беды, но уже сейчас злосчастный УАЗ «Патриот», по словам водителя, превратился в настоящий автохлам. «Сгнил в ноль за два года. Ему капец», – заявляет шокированный автовладелец.

В течение первых 12 месяцев у внедорожника отвалились передние крылья, а совсем недавно – начало отваливаться и заднее. За зиму появились дыры по низу кузова, и уже сегодня отвалился правый порог, а левый просто провис сзади. Состояние металла на дверях УАЗ «Патриот» по нижней части тоже никуда не годится. «Похоже, проще купить новый кузов, чем бороться с этим», – горестно заявляет автолюбитель.

Что примечательно, по механике к УАЗ «Патриот» у него нет никаких претензий, внедорожник целиком и полностью устраивает автомобилиста и тот убежден, что смог бы проехать на нем не один десяток километров, однако факт того, что «разваливающийся на глазах» автомобиль, скорее всего, будет крайне проблематично отремонтировать – его максимально огорчает.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Не знаешь, что от него ожидать: Немецкие журналисты оценили LADA Vesta SW Cross

С момента появления на рынке российский вседорожный универсал LADA Vesta SW Cross привлек...

Определена оптимальная скорость движения авто для экономии топлива

Одни любят «с ветерком», другие придерживаются принципа «тише едешь – дальше будешь»....

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

Есть ли жизнь после 100 000 км? Правдивость мифа о ненадёжности «робота» LADA Vesta проверил блогер

Обзорщик взял небольшое интервью у автовладельца, проехавшего более 100 000 км на «Весте»...

«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе...

Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ