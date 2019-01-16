Неприхотливый и проходимый: Актуален ли Mitsubishi Pajero Sport II в настоящее время, выяснил эксперт

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Японский рамный внедорожник позволит сэкономить в кризисное время на ремонте и заправке.

Mitsubishi Pajero Sport второго поколения, вышедший в 2015 году хорошо себя зарекомендовал, став надежным, неприхотливым и проходимым рамным внедорожником. Эксперт с канала «Авто БУ» выяснил, актуален ли японский внедорожник в настоящее время.

По словам блогера, спортивный «Паджеро» обладает хорошо сработанной подвеской и отличными вседорожными качествами, которые позволили ему стать хитом среди российских любителей оффроада. Но при этом, второе поколение Mitsubishi Pajero Sport не смогло достичь высот первой генерации «Паджеро» в «заряженной» комплектации.

Под капотом спортивного «Паджеро» разместился 3,2-литровый 160-сильный дизель, а также бензиновый агрегат объемом 3,0 литра с отдачей 220 лошадиных сил. Оба агрегата приводятся в действие 5-позиционной МКПП и 4-ступенчатой АКПП. И трансмиссии. И двигатели фактически не вызывают никаких нареканий. Дизель отличается надежностью цепного привода ГРМ, но у него были некоторые проблемы с турбиной, которые позже устранили дилеры. Бензиновый мотор лучше по динамике, но хуже по расходу, а также отличается ненадежным ременным приводом ГРМ, который необходимо менять каждые 60 000 км. Больше всех нареканий вызвал «автомат», который при работе с дизелем, перегревается.

Среди остальных минусов Mitsubishi Pajero Sport II блогер назвал слабое ЛКП, из-за чего появляются сколы и жесткий пластик на передней панели салона японского внедорожника, на котором появляются царапины. Но несмотря на это, спортивный «Паджеро» по-прежнему считается надежным рамным внедорожником.

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Автор - Михаил Соболев
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