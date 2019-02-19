«Дикая» роскошь: Ателье Mansory показало особую версию Lamborghini Urus

В марте итальянский супер-кроссовер уже показывался в Женеве в исполнении немецких мастеров тюнинга, а теперь они же представили для автомобиля дополнительный пакет доработок.

Ателье Mansory показало особую версию Lamborghini Urus, которая получила агрессивные элементы экстерьера, которые подчеркивают оригинальные дизайнерские решения суперкроссовера, передние крылья машины наделены крупными воздухозаборниками. Новый обвес для автомобиля изготовлен из углеродного волокна.

На корме особого Lamborghini Urus установлено массивное антикрыло. Также машину оснастили тюнинговым диффузором, накладками колесных арок и брутальными колесными дисками размерностью 24 дюйма.

Стоит сказать, что ранее «дикая» роскошь от Mansory, выраженная в тюнинге Lamborghini Urus, представлялась как концепция, однако теперь стало известно, что пакет доработок от немецкого тюнинг-ателье будет доступен для автомобиля по заказу, но пока не ясно, какой ценник он получит.

Напомним, Lamborghini Urus представляет собой высокопроизводительный кроссовер премиального класса. Движет автомобилем агрегат Audi V8 4.0 отдачей 650 л.с. С таким мотором машина способна разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. Порог скорости автомобиля обозначен на 305 км/ч.