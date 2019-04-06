Страх и ненависть на «вторичке»: ТОП-5 худших подержанных авто России назвали эксперты

Сегодня, 18:30 \\ Авто/Мото

Специалисты составили антирейтинг автомобилей, в которую попали модели со стабильными жалобами от владельцев.

Первое место досталось российскому внедорожнику УАЗ «Патриот». Многие владельцы автомобиля жалуются на то, что он начинает ржаветь спустя всего лишь пару лет после покупки, да и надежность «Патрика» – крайне спорный вопрос, поскольку водители рассказывают о стабильных проблемах основных узлов и агрегатов автомобиля.

Следом идёт Datsun mi-DO, который, несмотря на обещанное производителем «японское качество», демонстрирует всё те же проблемы, что и предыдущий участник антирейтинга. Компактный mi-DO, разве что, стоит дешевле, потому и расположился чуть выше в списке. Посередине списка обосновался Nissan Almera, и тут ситуация крайне печальна: по надежности и комфорту данная модель ни в чём не уступает бюджетному Renault Logan.

Предпоследнее место занимает SsangYong Actyon. Внешне китайский кроссовер смотрится очень достойно, да и в плане мотора и коробки – претензий особых нет. Попаданием в данный список он должен быть «благодарен» не самой лучшей электронике – проблем с оборудованием у данного автомобиля предостаточно.

Наконец, замыкает ТОП-5 худших подержанных авто России Ford Focus 3 поколения. Американский бестселлер стал своеобразным олицетворением ненависти и страха у автолюбителей, поскольку спустя несколько лет эксплуатации, в отличие от предыдущих поколений модели, чаще всего владельцы предпочитали избавляться от машины – «робот» и неудачный мотор были тому весомой причиной.

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Автор - Алекс Ройзман
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