Seat представил сразу 3 ожидаемые новинки электрокаров

Международный автосалон в Барселоне прошел продуктивно: было представлено много новинок, в том числе компания Seat привезла показать сразу 3 электрокара El-Born, Minimo и Cupra E-Racer, которые вызвали повышенный интерес публики.

За электромобилями будущее и не отстает от современных трендов и автоконцерн Seat, который продемонстрировал в рамках международного автосалона в Барселоне сразу 3 разработки – электрокары моделей El-Born, Minimo и Cupra E-Racer.

Seat El-Born, который планируется запустить в продажу в 2020 году, журналисты уже окрестили испанским двоюродным братом немецкого электромобиля Volkswagen ID.3. El-Born построен на той же платформе MEB. Также сообщается, что новинка имеет 201-сильный двигатель и АКБ емкостью 62 кВт/час. Предполагается, что без дозарядки Seat El-Born сможет преодолеть путь в 420 км.

Seat Minimo – конкурент для Renault Twizy. Этот городской 2-местный «малыш» с оригинальным обликом способен преодолеть 100 км без дозарядки. Его длина всего 2,5 м, а ширина 1,24 м. продажи планируется начать в 2021 году.

Seat Cupra e-Racer - заниженная гоночная модель с характерным дизайном и 680-сильным двигателем и впечатляющей динамикой: до «сотни» авто способно разогнаться всего за 3,2 секунды, а до 200 км/ч за 8 секунд. Серийный вариант представят в 2020 году.