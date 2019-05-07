Теплые цвета и футуризм: В сеть утекли снимки салона нового Porsche Taycan

Судя по всему, интерьер ожидаемой новинки будет напоминать о концепте Mission E.

Вывод об этом позволяют сделать утёкшие снимки салона нового Porsche Taycan 2020 модельного года. Автомобиль, премьера которого ожидается в следующем году, сможет похвастать футуристичной приборной панелью с огромным сенсорным дисплеем, расположенным вертикально, а центральной консоли суперкара в целом будут сопутствовать тёплые цвета, выбранные для отделки.

Вероятнее всего, именно концепт Porsche Mission E стал прототипом для интерьера нового Taycan, о чём также намекает и полностью цифровая «приборка» вкупе с практически полным отсутствием каких-либо кнопок и переключателей, помимо селектора, расположенного под экраном головного устройства.

Стоит добавить также, что полноценная презентация Porsche Taycan 2020 модельного года должна состояться уже этой осенью, и в планах компании-производителя сейчас значится, что за год с момента выпуска, мир должно увидеть более 20 000 экземпляров 600-сильного электрического суперкара.