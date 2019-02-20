«Американокитаец» завоевывает КНР: Ford Territory «обогнал» по продажам Hyundai Creta

Автогигант из США не разрабатывал машину с нуля, вместо чего построил ее на базе кроссовера JMC Yusheng S330, созданного в Поднебесной.

Представленный прошлой осенью «американокитаец» завоевывает КНР. Производитель сообщает, что Ford Territory в Поднебесной «обогнал» по продажам Hyundai Creta. Так, тираж «Форда» на обсуждаемом рынке за первый квартал составил 10 тысяч единиц, в то время как «Крета» разошлась в количестве 8,6 тысячи экземпляров.

На данный момент силовую линейку Ford Territory представляет безальтернативный мотор 1.5 EcoBoost на 143 л.с. Он сочетается с 6-МКПП или 6-АКПП. Машина оснащается только передним приводом.

В базовом исполнении Ford Territory наделен датчиками парковки, ESP, антиблокировочной системой, кондиционером и легкосплавными колесными дисками размерностью 17 дюймов. Максимальная сборка кроссовера оснащается климатической установкой, цифровой панелью приборов, панорамной крышей и светодиодными фарами. Опционально для паркетника предлагается продвинутый комплекс Co-Pilot360, дополняющий машину системами активной безопасности.

Появится ли кроссовер Ford Territory за пределами Китая, неизвестно. В КНР автомобиль предлагается по цене от 109 800 юаней (около 1 057 000 рублей).