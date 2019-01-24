Топовые «фишки» Volkswagen: Названы интересные лайфхаки в авто

Сегодня, 15:38 \\ Авто/Мото

Каждый автолюбитель хочет сделать свою машину еще лучше и удобнее.

Volkswagen – материальное воплощение немецкого качества и педантичного подхода к разработке авто. Немцы много внимания уделяют безопасности, надежности, эргономичности, при этом не забывая о простых и полезных мелочах. Именно о таких «фишках» Volkswagen на своем ютуб-канале «Авторемонтёр» рассказал популярный видеоблогер, продемонстрировав их на своем «Фольце».

Одной из задач владельца «Фольксвагена» является своевременное техобслуживание машины. Это позволит предотвратить массу неприятностей. Разработчики Volkswagen различных моделей предусмотрели в авто функцию подсказки. Достаточно включить зажигание, не запуская мотор, и нажать на кнопку, расположенную в левом нижнем углу приборной панели. На табло внизу отобразиться пробег в километрах, оставшийся до регламентного ТО.

Выйти из машины, захлопнуть дверь, забыв закрыть окно – знакомо? Не обязательно возвращаться, открывать дверь, закрывать окно и снова закрывать дверь. Достаточно нажать и удерживать кнопку закрытия и блокировки дверей на брелоке. Опущенные стекла поднимутся. Кнопка разблокировки дверей поможет приоткрыть и окна в случае необходимости.

Запасное колесо и инструменты в «Фольцах» располагаются в специальном отсеке под багажным отделением. Добраться к ним можно подняв половицу. Однако ручка в половице способна помочь зафиксировать полотно, обеспечив беспрепятственный удобный доступ – достаточно ее раскрыть и зацепить «язычком» за уплотнитель по краю багажника.

Чтобы замена щеток на дворниках была удобной, необходимо привести дворники из штатного в сервисное положение – вертикально. Для этого достаточно включить и выключить зажигание, и легко нажать и отпустить рычаг дворников. Вернуть после манипуляций дворники в штатное положение можно начав движение либо проделав те же действия.

Для чего на откручивающейся крышке бензобака в «Фольксвагенах» есть прорези? Оказывается, они нужны для того, чтобы крышка не «болталась» и не царапала лак – достаточно цеплять крышку во время заправки на дверцу бензоотсека.

Обладатели и, особенно, обладательницы «Фольцев» отметили, что лучшего способа убрать пыль с видных и в труднодоступных местах, не оцарапав поверхность,  чем воспользоваться мягкой кистью для нанесения макияжа (для румян, хайлайтера или пудры), нет.

Также у специалистов на СТО или самостоятельно можно настроить автозапирание дверей на скорости 15 км/ч (или другой необходимой), двухэтапную разблокировку дверей (сначала водительской двери, затем пассажирских при повторном нажатии на кнопку брелока), а также раскрыть другие «фишки» машины.

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