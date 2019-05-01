«Краска пластами сходит»: «Разваливающийся на глазах» Renault Logan шокировал сеть

Сегодня, 16:33 \\ Авто/Мото

Автолюбители в один голос заявили, что ещё не видели «Логана» в таком ужасном состоянии.

В сообществе любителей Volkswagen Polo «ВКонтакте», один из водителей попросил совета. Он захотел купить себе новый автомобиль, но выбрать что-то подходящее – никак не удавалось: «Думаю между Логаном и Поло. Но видел Логан, с которого краска пластами сходит, потому теперь сомневаюсь, что его стоит брать».

Шокированная таким заявлением, публика попросила автолюбителя, вкинувшего такое серьезное обвинение в адрес Renault Logan, хотя бы продемонстрировать фотографии «разваливающегося на глазах» автомобиля. И комментатору удалось их достать, однако увиденное только сильнее разочаровало водителей.

На снимках отчётливо видно, что краска действительно отпадает с кузова машины огромными кусками, а помимо этого – в злосчастном Renault Logan оказалось предостаточно ржавых элементов, которые выглядят так, словно могут развалиться в любой момент. Сильнее всего тут пострадали пороги и верхние кромки дверей, лакокрасочного покрытия на которых критично не хватало.

Создавалось впечатление, что данному Renault Logan не менее десятка лет, однако судя по заявлению одного из комментаторов, машина выпущена не ранее 2014 года, что окончательно поразило пользователей: «На уровне ВАЗ-2106 1995 года выпуска, удивительно. Видимо, тут кому как повезёт».

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Автор - Алекс Ройзман
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