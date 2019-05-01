«Пробег 100 000 км – претензий нет»: Как подержанный Volkswagen Polo справляется со ржавчиной, рассказали в сети

Судя по оптимистичным комментариям автолюбителей, прославленный «немец» может похвастать впечатляющим запасом прочности.

По крайней мере, в этом убеждено несколько владельцев Volkswagen Polo, рассказавших о том, как их машина справляется со ржавчиной, в сообществе соцсети «ВКонтакте». Один из водителей решил поинтересоваться, насколько безопасно приобретать себе немецкий седан 2013-2015 годов, поскольку боялся, что у них могут быть проблемы с коррозией, но к большому удивлению автомобилиста, выяснилось, что ни одной претензии к машине в этом плане у комментаторов нет.

Они так и рассказали интересующемуся автомобилисту, что краска держится хорошо, качество лакокрасочного покрытия – прекрасное, больные места в очагах коррозии отсутствуют, да и в плане сколов ЛКП Volkswagen Polo смело можно называть крайне надежным. Качественная оцинковка кузова и бережная эксплуатация немецкого автомобиля – два залога успеха, благодаря которым машина смело может проезжать сотни тысяч километров без особых проблем.

«Пробег 100 000 км – претензий по кузову нет никаких», – заявляют комментаторы в сети, нахваливая Volkswagen Polo, и уточняя, что очень важно – стараться избегать серьезных ДТП с последующей заменой запчастей, поскольку это чревато тем, что можно нарваться на некачественные детали.