«Из Нивы самолёт не получится»: Стоит ли прошивать LADA 4x4 с «атмосферником», обсудили в сети

Владелец внедорожника задался целью освободить «задушенный» мотор «Нивы», потому поинтересовался, как это можно сделать.

В сообществе «Нивоводов» соцсети «ВКонтакте», водитель рассказал, что приобрёл себе LADA 2018 года выпуска, и теперь собрался поставить машину с атмосферным мотором «на путь истинный», прошить её для того, чтобы двигателю «стало хорошо»: «Кто-то хвалит определенные прошивки, кто-то их же хает. Что выбрать?». Комментаторы в сети предложили автомобилисту целый ряд вариантов, которые могут его устроить.

В первую очередь, необходимо помнить, что динамические характеристики LADA 4x4 не изменятся так сильно, чтобы это стало заметно, ведь «Нива», это не условный Hyundai Solaris или KIA Rio, которые после прошивки едут ощутимо лучше: «Из Нивы самолёт не получится». В то же время, расход топлива на российском внедорожнике станет чуть меньше, а в случае выбора определенных прошивок, так и вовсе можно говорить о том, что динамика улучшится.

Продолжение... «Вырежи для личного спокойствия»: Плюсы и минусы удаления катализатора KIA Ceed назвали в сети Автолюбители считают, что все недостатки данной затеи с лихвой перекрываются положительными моментами. «Перешли на Е2 от Паулюса, и я сначала очень удивлялся от тяги на низах.

Авто с 1 5000 оборотов на 1 скорости идёт очень хорошо, но в последствии я попал на ремонт движка», – подводят итог комментаторы в сети, уточняя, что прошивать LADA 4x4 с «атмосферником» определенно стоит, но в данном вопросе нужно быть максимально аккуратным.