Поразила своей надежностью: Что случилось с Toyota Camry после 10 лет эксплуатации, показали блогеры

Состояние подержанного японского седана оценили в сети.

Toyota Camry мечтают обладать многие российские автолюбители, так как этот автомобиль славится своей надежностью и долговечностью. Ведущие YouTube-канала «Auto Leto» показали, что случилось с японским бизнес-седаном после 10 лет активной эксплуатации.

Интересно, что Toyota Camry в кузове XV40 насчитывает 230 000 км пробега. Блогеры отметили, что по состоянию на 2019 год, «Камри» «немного устарела». Рассматриваемый автомобиль со «вторички» оказался покрашенным.

Обзорщики отметили, что кузов подержанного японского премиального седана достаточно прочный и не доставит никакого дискомфорта в плане его содержания. Подкапотное пространство машины занимает 2,5-литровый двигатель с отдачей 188 лошадиных сил, который славится своей долговечностью. Даже если такой мотор «умрет», то в России легко можно найти мастера, способного вернуть этот агрегат к «жизни».

При каждых 50 000 км эксперты рекомендуют менять помпу и генератор. Цепной привод ГРМ на Toyota Camry XV40 не растягивается и рассчитана на весь срок службы авто. Вместе с указанным мотором работает 5-ступенчатая АКПП, которая довольно надежная и может прослужить длительный срок.

Среди недостатков «японца» блогеры отметили разбитые галогеновые лампочки в фарах и запотевшие фонари, что не считается критичным. Подвеска на «Камри» рассчитана на долговечность – ходовая часть «японца» отличается простотой и обеспечивает комфортную езду автомобиля. Интерьер японского седана поражает своей эргономикой – все системы находятся под рукой, а сам салон обшит высококачественными материалами, благодаря чему создается домашний уют. Блогеров поразила 10-летняя Toyota Camry своим комфортом и надежностью.