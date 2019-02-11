«Это же почти Солярис, одумайтесь»: Почему не стоит приобретать Hyundai Elantra – сеть

Сегодня, 10:39 \\ Авто/Мото

Автомобилисты убеждены, что лучше уж переплатить немного и взять себе более достойную Hyundai Sonata или KIA Cerato.

В сообществе любителей автомобилей корейского бренда, один из водителей рассказал, что ему повезло осмотреть Hyundai Elantra вживую и теперь ему кажется, что смотрится она совсем не плохо, да и цена адекватная в меру – 1 400 000 рублей за достойную комплектацию. Комментаторы, впрочем, оказались противоположного мнения, потому взялись объяснить водителю, почему «Елантру» покупать не стоит.

В первую очередь – из-за наличия достойных альтернатив по аналогичной цене. Например, KIA Cerato в комплектации Premium можно взять за 1 269 000 рублей, а отличная Hyundai Sonata обойдётся покупателю ненамного дороже Elantra – в 1,5 миллиона: «Церато в разы интереснее, салон так уж точно», «Нет смысла за приятную внешность переплачивать. Лучше кроссовер взять, тот же Skoda Kodiaq за полтора ляма».

Подводя итог, комментаторы вообще пришли к выводу, что Hyundai Elantra недалеко ушла от «младшего брата» в лице Hyundai Solaris, поскольку у них и проблемные моменты схожие, и внутри они выглядят достаточно одинакового для того, чтобы отбить желание платить больше: «Это же почти Солярис, одумайтесь, присмотритесь лучше к Skoda Octavia!».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...

От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и...

У Hyundai Creta появится конкурент: KIA анонсировала дебют нового кроссовера

Им станет серийная версия концепта KIA SP Signature, представленная публике корейским...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ