«Это же почти Солярис, одумайтесь»: Почему не стоит приобретать Hyundai Elantra – сеть

Автомобилисты убеждены, что лучше уж переплатить немного и взять себе более достойную Hyundai Sonata или KIA Cerato.

В сообществе любителей автомобилей корейского бренда, один из водителей рассказал, что ему повезло осмотреть Hyundai Elantra вживую и теперь ему кажется, что смотрится она совсем не плохо, да и цена адекватная в меру – 1 400 000 рублей за достойную комплектацию. Комментаторы, впрочем, оказались противоположного мнения, потому взялись объяснить водителю, почему «Елантру» покупать не стоит.

В первую очередь – из-за наличия достойных альтернатив по аналогичной цене. Например, KIA Cerato в комплектации Premium можно взять за 1 269 000 рублей, а отличная Hyundai Sonata обойдётся покупателю ненамного дороже Elantra – в 1,5 миллиона: «Церато в разы интереснее, салон так уж точно», «Нет смысла за приятную внешность переплачивать. Лучше кроссовер взять, тот же Skoda Kodiaq за полтора ляма».

Подводя итог, комментаторы вообще пришли к выводу, что Hyundai Elantra недалеко ушла от «младшего брата» в лице Hyundai Solaris, поскольку у них и проблемные моменты схожие, и внутри они выглядят достаточно одинакового для того, чтобы отбить желание платить больше: «Это же почти Солярис, одумайтесь, присмотритесь лучше к Skoda Octavia!».