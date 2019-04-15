«Гул, как на самолёте»: О проблемах с «шумными» тормозами KIA Rio рассказал владелец

Водитель пожаловался, что теперь боится разгоняться до слишком высоких скоростей, лишь бы не усугубить ситуацию.

О проблеме своего KIA Rio автомобилист рассказал в тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте». По словам владельца «корейца», в последнее время тормоза на его машине стали очень «шумными». Всякий раз, когда он набирает внушительную скорость, а затем – пытается тормозить, его автомобиль начинает издавать пронзительный и долгий гул.

При этом совсем недавно водитель заменил тормозные диски и передние колодки на новые, потому теперь он начал предполагать, что звук идёт именно от них: «Гул, как от самолёта». Что примечательно, сразу после покупки KIA Rio, во время торможения, автолюбитель также наблюдал вибрации, но с этим недостатком разобраться удалось достаточно быстро – диски повело, заменили на новые, дрожь прекратилась.

Комментаторы в сети рассказали, что также наблюдали проблему слишком «шумных» тормозов на KIA Rio: «Тоже слышен звук трения колодок об диск при торможении, а пробег всего 1 100 километров, раньше такого не было». Причины неприятностей автолюбители также попытались предположить, и вероятнее всего, владельцу проблемного «корейца» вновь придётся озаботиться заменой некоторых агрегатов: «Брак новых колодок», «Пискуны на колодках при износе».