«Гул, как на самолёте»: О проблемах с «шумными» тормозами KIA Rio рассказал владелец

Сегодня, 09:17 \\ Авто/Мото

Водитель пожаловался, что теперь боится разгоняться до слишком высоких скоростей, лишь бы не усугубить ситуацию.

О проблеме своего KIA Rio автомобилист рассказал в тематическом сообществе соцсети «ВКонтакте». По словам владельца «корейца», в последнее время тормоза на его машине стали очень «шумными». Всякий раз, когда он набирает внушительную скорость, а затем – пытается тормозить, его автомобиль начинает издавать пронзительный и долгий гул.

При этом совсем недавно водитель заменил тормозные диски и передние колодки на новые, потому теперь он начал предполагать, что звук идёт именно от них: «Гул, как от самолёта». Что примечательно, сразу после покупки KIA Rio, во время торможения, автолюбитель также наблюдал вибрации, но с этим недостатком разобраться удалось достаточно быстро – диски повело, заменили на новые, дрожь прекратилась.

Комментаторы в сети рассказали, что также наблюдали проблему слишком «шумных» тормозов на KIA Rio: «Тоже слышен звук трения колодок об диск при торможении, а пробег всего 1 100 километров, раньше такого не было». Причины неприятностей автолюбители также попытались предположить, и вероятнее всего, владельцу проблемного «корейца» вновь придётся озаботиться заменой некоторых агрегатов: «Брак новых колодок», «Пискуны на колодках при износе».

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

Вслед за «Патриотом»: УАЗ начал принимать заказы на экспедиционный «Хантер» за 900 тысяч рублей

Как и «Патриот», УАЗ «Хантер» получил аналогичный ярко-оранжевый цвет кузова и особенную...

«Лучше присмотрись к другому авто»: Причины не покупать Hyundai Creta после Volkswagen Polo назвали в сети

По мнению водителей, после «немца» крайне трудно будет подготовить себя к высокому...

Новый купе-кроссовер KIA показали на первых изображениях

В обозримом будущем корейский бренд KIA выпустит электрический купе-кроссовер. Первые...

Когда большой пробег – не проблема: Эксперты назвали ТОП-5 неубиваемых автомобилей, достойных покупки

Большие числа на одометре пугают большинство покупателей подержанных машин – не зря...

«Как-то не впечатлила»: Почему Skoda Octavia и другие бюджетные иномарки хуже LADA Vesta – сеть

Автомобилист проехался на нескольких иномарках эконом-сегмента и остался разочарован.

Опаснее, чем казались: Эксперты рассказали, за какими машинами категорически нельзя ехать следом

Порой автомобилисты сильно недооценивают риски, которые их преследуют в самых, на первый...

От 15 л/100 км и выше: Составлен ТОП-5 кроссоверов с самым высоким расходом топлива

Среди самых «прожорливых» автомобилей оказалось 3 «немца» и по одному «американцу» и...

У Hyundai Creta появится конкурент: KIA анонсировала дебют нового кроссовера

Им станет серийная версия концепта KIA SP Signature, представленная публике корейским...

«Тут лотерея. Кто-то без проблем, а кто-то муки терпит»: Основные «косяки» Hyundai Creta 2019 назвал водитель

Автолюбитель убежден, что, покупая корейский кроссовер, крайне трудно предугадать, какие...

Качественно и доступно: ТОП-5 китайских авто по цене до 750 000 рублей назвали эксперты

В списке представлены автомобили на любой вкус: от больших кроссоверов до симпатичных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ